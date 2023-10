Felipe Neto é processado por deputado federal por post sobre 'avô nazista'

Felipe Neto, 35, está sendo processado pelo deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP). O parlamentar pede R$ 40 mil de indenização por danos morais por causa de uma publicação em que o youtuber associa um discurso do político na Câmara dos Deputados com o nazismo. A informação foi publicada primeiro pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada pela reportagem de Splash.

A publicação foi feita em maio de 2023. "Chegamos lá. Finalmente. Deputado bolsonarista enaltece, com todas as palavras, o próprio avô NAZISTA que lutou no exército de Hitler. Em seguida, chama os integrantes do governo atual de comunistas. Ou seja... o que ele quer para o Brasil?", escreveu o youtuber, no Twitter.

O deputado bolsonarista afirma que não há relação entre o avô e o nazismo. "O deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP) repudia veementemente as acusações inverídicas que estão sendo realizadas sobre seu pronunciamento na Câmara dos Deputados ao qual estima a luta de seus antepassados contra o regime comunista soviético", disse, por meio de nota divulgada nas redes sociais.