Fábio Porchat cita 'crise dos 40' e diz ter medo de envelhecer sozinho

"Este ano completei quarentão e entrei numa crisezinha. É que foi um ano de mudanças. Eu me separei, decidi não ter filho, eu mudei de casa, foi um monte de coisa que aconteceu. Não sei o que [a idade tem a ver com isso], mas calhou de ser nos 40 [anos]. Então é uma crise dos 40.

Eu não tenho medo de ficar velho, tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de perder a graça, eu tenho medo de perder o contato com o que está acontecendo no meu entorno e, portanto, me desconectar da minha arte. Eu tenho medo disso, de ficar velho em si não", declarou.

Fábio Porchat anunciou o fim de seu casamento com a produtora de cinema Nataly Mega em janeiro deste ano. Os dois estavam juntos há oito anos, sendo cinco deles como casados. Segundo contou, o motivo do término foi sua vontade de não de ser pai.

Em setembro, Porchat assumiu namoro com a humorista Priscila Castello Branco. Ela chegou a ser apontada como pivô da separação do famoso com Nataly, o que Priscila fez questão de negar.