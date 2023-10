'Não sou de cozinhar o passado': como está Esther Góes, de 'Elas por Elas'?

"Eu era a mais nova e ingênua, embora talvez a mais corajosa. Era uma pessoa que segurava o tranco sozinha. Tinha o tema da mãe solo, da autonomia, havia ainda muito preconceito, havia uma falta de apoio muito grande."

A trama narra a história de sete amigas que se reencontram após 25 anos. Apesar de ter histórias diferentes, elas têm dramas que se entrecruzam. A atriz acredita que Cassiano levou bem e não caiu na competição entre mulheres. "As autoras têm um prato cheio pra desenvolver, hoje existem novas famílias, novas formas de relacionamento. Muitas coisas necessárias."

Hoje, a nova versão de "Elas por Elas" chegou ao ar semanas após falecimento de Aracy Balabanian e Maria Helena Dias —- Eva Wilma, Sandra Bréa e Mila Moreira também já partiram. Das sete protagonistas, apenas Esther e Joana Fomm estão vivas.

É incrível e difícil ver desaparecer pessoas que você conheceu tanto e que estavam aí até outro dia em plena atividade... Me lembro muito do Luiz Gustavo e o seu Mario Fofoca também, bem-humorado, Cassiano tinha disso.

Muitas atividades

Após "Elas por Elas", Esther Goes passou por diferentes emissoras. Fez "Pacto de Amor" (SBT - 1989), "Uma Onda no Ar" (Manchete - 1994) e "Amor e Intrigas" (2007 - Record). Seu último papel na TV foi a trama bíblica Gênesis, também da Record, em 2021. No streaming, fez "Coisa Mais Linda", sucesso da Netflix com duas temporadas. "Andei por tudo quanto foi campo e nunca tive problema de trocar de emissora. Pra mim o que importa é o espetáculo, sabe?"