Esposa de Sorocaba explica que é submissa ao marido: 'Posição de liderança'

"Todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus (Tiago 4:7). A autoridade de Deus está acima de qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre submissão entre todos (Efésios 5:21). Submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Em vez de cuidar somente de si, devemos se preocupar com os irmãos. Submissão é estar pronto para abdicar de seus próprios desejos se isso for melhor para outra pessoa (Filipenses 2:3-4)", disse nos stories.

A influencer detalhou que a palavra "submissão" não possui o sentido negativo ao qual costuma ser relacionado.

"A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao marido (Efésios 5:22-23). Essa regra somente se aplica dentro do casamento. As mulheres não precisam se submeter a todos os homens, nem estão barradas de serem autoridades. Mas, no casamento, o marido tem que ter uma posição de liderança", explicou.

Biah e Sorocaba são pais de Theo, 3 e Nanda, 1.

A modelo revelou que foi traída pelo sertanejo, logo após o nascimento do primeiro filho.

Após a traição, Biah voltou para sua cidade natal, onde foi consolada por pastores.