Em menos de 24 horas, Jenny causa nova punição em A Fazenda 15

Jenny causou mais uma punição em A Fazenda 2023 (Record). Nesta madrugada, Shayan já tinha provocado uma punição para a sede.

Por volta das 8h45, a sirene disparou na casa. O anúncio da punição veio às 9h, após o relógio acordar os peões.

Lendo o aviso, Jaquelline comunicou: "Segundo a página 25 do Manual de Sobrevivência, é proibida a troca de qualquer peça de roupa dentro dos reservatórios, assim como entrar com roupas sobressalentes, toalhas no corpo ou na cabeça, roupão, cobertores".

Jenny tentou se defender. "Mas eu não troquei de roupa dentro do negócio, eu só tirei a blusa, eu estava de top. Tirei porque eu estava com calor, mas eu estava de top. Eu tirei a blusa de frio dentro do banheiro porque me deu dor de barriga, eu estava suando", pontuou e pediu desculpas.

Qual foi a punição? Por causa de Jenny, que colocou o biquíni enquanto estava no banheiro, os participantes ficarão 48 horas sem pão.

