Dieguinho: Filho de Faustão e Gugu precisam construir 'estrada' artística

João Guilherme Silva e João Augusto Liberato brilharam em suas performances ao imitarem os seus respectivos pais, Fausto Silva e Gugu Liberato, durante apresentação na Batalha do Lip Syn, no Domingão com Huck, Globo, no último domingo, 8.

O apresentador do Splash Show, Dieguinho, elogiou a apresentação, mas deixou claro que a carreira deles está apenas começando. "Eles são muito novos para estarem na frente da televisão. Um tem 19 anos. Pô imagina você com 18, 19 anos apresentando um programa de televisão? É algo muito precoce. [...] Eu preciso falar que o meu comentário foi mal colocado porque eu falei que o talento dos pais não necessariamente passou para os filhos. Ainda"

Dieguinho citou o exemplo do apresentador Datena e o seu filho, Joel Datena. "Vou citar um exemplo pra vocês entenderem o que eu quis dizer. O Joel Datena é o Datena, jovem. Se você fechar o olho e ficar ouvindo, você acha que é o Datena. Ele é muito parecido fisicamente e com a voz, então tem uma transição ali de público muito tranquila. Eles têm o mesmo jeito no ar e no programa. É um legado que fica."