Cezar e Alicia criticam aliado: 'Não tenho a ver com os problemas dele'

Cezar Black e Alicia X analisam a postura de Shayan em A Fazenda 2023 (Record). Para os aliados, o peão gosta de fofoca e se envolve em conflitos desnecessários.

Black: "Falei para a Márcia: 'não faz sentido votar em você hoje, pode ser que amanhã eu vote, mas hoje não faz sentido'. Começou a fazer sentido a partir do momento que o Shay está numa situação de poder ir se eu não votar nela ou até eu mesmo. Estou me defendendo e defendendo alguém que joga comigo."

Black: "Mas salvar alguém do grupo que eu jogo contra para o Shay poder voltar Fazendeiro? Não quero, completamente contra os meus princípios, não faço. Passo por cima de tudo para ganhar prêmio, não faço."

Black: "Shay pode ficar chateado, não vou fazer."

Alicia: "Eu fico preocupada com o Shay porque eu gosto muito dele, mas eu vejo que ele se enfia em coisa que não é para ele se enfiar e dá opinião em coisa que não é para ele dar."

Elogiando Kally e sua postura em A Fazenda 15, a peoa reforçou que Shay fica de "mimimi" por isso.

Alicia: "Ele vai e fica de 'mimimi', fica cheio de frescura: 'derrubou o arroz ali, porque não está ajudando'. Por que ele foi falar com a Jaquelline que a Kally não estava arrumando a casa? O que ele tem a ver com isso?"

Black: "Já tinha falado isso para você, que o Shay gosta muito de fofoquinha, falei para você e para ele."

Alicia: "Aí, se ele briga com ela, o que ele faz, afasta ela da gente e aproxima ela de quem? Da Nadja, que é contra ele."

Black: "Ele vai se afastar dela, eu não vou me afastar dela. Não vou entrar nessa pilha dele. Ele fala com um bocado de gente que eu não gosto, problema dele. Não tenho nada a ver com os problemas dele."

Os dois ainda refletiram que o aliado não aceita receber críticas construtivas e, às vezes, se alfinetam por isso.

