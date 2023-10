Barbra Streisand expõe proposta de sexo que recebeu de Marlon Brando

A esposa dele à época, Tarita Teriipaia, estava na sala ao lado, dormindo. Segundo matéria, Barbra recusou a investida, mas desde então nasceu uma grande amizade entre eles.

O laço entre eles durou até a morte do ator, em 2004.

Streisand também compartilhou as críticas que Brando fez a ela após o lançamento do filme "Funny Girl". O ator ligou para ela e disse: "Você foi muito bem, mas você é engraçada?", relatou o canal.

Streisand também revelou como conseguiu Robert Redford a bordo de "The Way We Were", depois que ele recusou o papel.

Sydney Pollack foi escalado para dirigir, e Streisand sentiu que Redford era o "ator específico" perfeito para o papel de Hubbell Gardiner no filme de 1973.

"Muitas pessoas notaram Bob pela primeira vez em 'Barefoot in the Park', mas isso não me impressionou muito", admitiu Streisand em um trecho publicado pela Vanity Fair.