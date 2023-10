Após comparação de peoas, Cezar detona rival: 'Ela é perversa'

Cezar Black e Alicia conversaram sobre os peões de A Fazenda 2023 (Record). O ex-BBB criticou Cariúcha e suas atitudes na sede.

Para o enfermeiro, a rival é "perversa" e ataca os outros quando se sente ameaçada. Já para a irmã de MC Daniel, outra peoa se assemelha à Cariúcha.

Alicia: "É uma coisa que nos afasta muito no geral porque ela é uma pessoa imprevisível, entendeu? Por mais que eu goste dela, ela é muito imprevisível."

Black: "Ontem eu vi um lado ruim dela que, para mim, supera o lado bom. Como pessoa mesmo, não é como jogadora."

Black: "Ela tem um lado bom muito bacana, que é de ser carinhosa, ser amiga, só que o lado ruim dela, quando ela tira para ser ruim, ela é vingativa, ela é perversa, ela é mentirosa, ela faz as coisas para prejudicar mesmo, ela não tem escrúpulos. É por conta das atitudes dela dentro do jogo."

Black: "Quando ela mente sobre a Rachel, sobre mim, sobre o Lucas, isso me incomoda. Porque eu sei que isso não é jogo apenas, isso é personalidade, isso é dela. E ela pode fazer isso com qualquer pessoa, ela se sente ameaçada, ela mente, para se colocar de vítima para se dar bem e f*der os outros."

Alicia: "Agora ela está fazendo isso, mas, antes, ela atacava mais."

Black: "Agora ela está ponderando mais porque está com medo de ser cancelada. Mas igual ontem, quando ela me atacou, que eu justifiquei e dei argumentos contra as palavras dela, ela ficou desmontada, ela começou a me ofender. Bota o dedo na minha cara, querer plantar mentira, que eu era machista."

Black: "Não quero nem conversa mais, e a Nadja, para mim, é a mesma coisa."

Alicia: "Para mim, a Nadja é tão ruim quanto a Cariúcha. A diferença é que ela não fala."

Black: "Ontem, para mim, a Nadja foi a conclusão que não tem jeito. As duas ali não boto o mesmo peso, porque acho a Cariúcha muito pior, mas a Nadja também é uma pessoa que não tem como."

