Alicia X sobre peoa de A Fazenda 2023: 'Se não sair, não vou entender'

A algumas horas do início da formação da terceira roça de A Fazenda 2023 (Record), o assunto é o principal entre os peões na sede.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Imaginando a presença de Cariúcha na roça, Alicia X disse que não conseguirá entender se a peoa não for eliminada.

"A gente não pode dar certeza de nada, mas de acordo com as outras Roças e com as orientações da Galisteu, eu acredito que a Cariúcha sai. Se ela não sair, eu não vou entender mais nada e vou ficar completamente perdida", comentou a tiktoker com Radamés.

Ela continuou:

"Não tem como mostrar uma coisa diferente do que é. Não tem como ser uma pessoa que faz cagada e ser mostrado como mocinho", desabafou.

"Se ela não sair, eu não vou entender mais nada", diz @aliciaxoficial sobre @cariuchaoficial



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/NbEmeFMdxm -- PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 10, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem a fazendeira Jaquelline deve indicar para roça? Resultado parcial Total de 153 votos 1,96% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 1,96% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 70,59% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 3,27% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 1,96% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 1,31% Kamila Simioni imagem: Edu Moraes / Record 1,31% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,65% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 1,96% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 2,61% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record Radamés imagem: Edu Moraes / Record 0,65% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,31% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,65% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 9,80% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 153 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu