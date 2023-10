Alanis Guillen posta foto nua em banheiro e é elogiada por famosos

Alanis Guillen, 25, aproveitou a segunda (9) para postar uma foto onde aparece sem roupa no espelho de um banheiro.

A intérprete de Juma em "Pantanal" aparece na imagem, postada no Instagram, cobrindo seus seios apenas com os braços. A legenda diz: "Parte do que nos é".

Guillen ganhou elogios de outros famosos. "Deusa", escreveu Deborah Secco. "Beleza pura", disse Sophie Charlotte. "Gata", comentou Lucas Leto.