Quem a Fazendeira Jaquelline deve indicar para a 3ª roça de A Fazenda 15?

No programa ao vivo de hoje (10), a terceira roça de A Fazenda 2023 (Record) será formada. Jaquelline, a Fazendeira, terá o poder de indicar um peão direto para os banquinhos.

Quem Jaquelline deve indicar?

No sábado, Jaquelline havia comentado que iria indicar Yuri para a terceira roça. Em conversa com Kally, Nadja e Rachel, a Fazendeira disse que o modelo é "desleal".

No entanto, na madrugada de terça-feira os planos mudaram: Jaque afirmou que mandará Cariúcha para a berlinda. Segundo a ex-BBB, ela tinha três opções: Yuri, Cariúcha e Jenny.

Em um papo com Kally, Jaquelline lembrou que Jenny disse que ela não era um exemplo como mãe e mulher. "Ela seria a terceira opção porque não pediu desculpas. Ela falou coisas horríveis para mim. [...] Acha que eu esqueci? Não. Mas ela vai bater e vai voltar, e não vou me arriscar."

A Fazendeira ainda afirmou que desistiu de indicar Jenny porque a peoa tocou o sino e pediu para sair no reality — apesar de ter sido convencida a não deixar o programa.

A decisão, então, ficou entre Yuri e Cariúcha. "Não esqueci o que ela [Cariúcha] fez comigo e o jeito como ela trata as pessoas. Como o Yuri disse que não foi ele [que combinou sinais com Laranjinha] e outros assumiram a culpa, ficou algo a mais mesmo... A Cariúcha quer levantar pauta de racismo comigo e com os outros."

