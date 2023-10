A Fazenda 2023: Márcia Fu confessa estar com medo de conversar com Shay

Na madrugada de terça-feira (10), Márcia Fu confessou a Radamés em A Fazenda 2023 (Record) estar com receio de conversar com Shay após a última dinâmica da discórdia — do Ferra Peão.

A ex-atleta afirmou que quer se resolver com o empresário, mas afirmou ter medo dos desdobramentos e de gerar um conflito ainda maior.

Márcia: "Acho injusto eu ficar atacando sem ele saber de onde veio o murro."

Radamés: "Concordo, acho que todo mundo merece uma explicação. Você vai se sentir melhor quando conseguir falar."

Márcia: "Eu queria que você estivesse perto de mim, se não tiver problema. Não quero me meter em confusão. Estou com medo, é um assunto muito delicado"

No papo, Márcia chorou e afirmou que Shay lhe deu gatilhos de situações passadas de sua vida.

Radamés: "Você tem que falar para ele que algo aconteceu com você no passado, lá fora, que te incomodou e traumatizou — e que algo que ele fez te relembrou esse trauma."

O que aconteceu?

Márcia e Shay discutiram na última dinâmica da discórdia.

Na ocasião, o peão disse estar "decepcionado": "Você virou para mim e contou que queria me tirar do jogo a qualquer custo porque me considera um bom jogador. Você poderia ter virado e falado que estou jogando, e não tentar criar uma picuinha".

Em resposta, a ex-atleta disparou: "Continuo falando a mesma coisa do Shay para todo mundo escutar: você tem um sorrisinho que não é normal. Não é de lealdade. Não confio no seu sorriso, não é verdadeiro e continuo afirmando isso".

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados