A Fazenda 2023: Record não mostra Jenny batendo o sino e pedindo para sair

A edição de segunda-feira (9) de A Fazenda 2023 (Record) não mostrou o momento em que Jenny Miranda bate o sino para desistir do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O episódio ocorreu no começo da noite de segunda e não foi exibido nas câmeras do PlayPlus, streaming da Record.

O que aconteceu?

Jenny bateu o sino para desistir do programa.

As câmeras do PlayPlus não mostraram o ocorrido. No entanto, exibiram Márcia Fu comentando: "A Jenny bateu o sino para ir embora! Mas nós tentamos dar uma força. [...] Eles [a produção conversaram com ela]".

Quando o sinal do streaming voltou, Jenny estava no quarto conversando com Alicia e Lily.

Na ocasião, Jenny desabafou: "Quando eu bati o sino, ela foi lá fora, me abraçou. Mas tô com saudade de casa, do Fábio, preocupada com o Enrico. Se ele está me vendo. Se ele acha que eu abandonei ele".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Laranjinha? Resultado parcial Total de 1965 votos 0,87% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 0,51% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 57,96% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 5,24% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,36% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 0,61% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 5,04% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 0,51% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 5,50% Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 1,68% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 0,51% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 2,39% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 4,89% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,83% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,36% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,36% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,66% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 5,14% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,61% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 4,99% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1965 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados