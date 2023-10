'A pessoa que mais combate a homofobia nesse país sou eu', dispara Cariúcha

Na dinâmica Ferra Peão de A Fazenda 2023 (Record), exibida no programa de segunda-feira (9), Cariúcha afirmou "ser a pessoa que mais combate a homofobia no país".

O que aconteceu? Em sua vez de falar, Cariúcha gritou com Cezar Black após o peão afirmar que ela foi homofóbica com Lucas. O ex-BBB lembrou que a funkeira chamou o militar de "p*tinha barata" e "p*tinha safada", entre outros nomes.

Black: "Eu não defendo militância errada"

Cariúcha: "Lave a sua boca para falar de homofobia. Porque a pessoa que mais combate a homofobia nesse país sou eu! Eu adoto gays, tiro da rua, adoto mulheres trans, sou madrinha da diversidade pelo Rio de Janeiro. Lave a sua boca para falar das minhas gays!"

A funkeira ainda chamou Black de "imundo" e "sujo": "Nunca use as minhas gays. Eu sou a maior combatente da luta contra a homofobia. Você não sabe a minha luta de 20 anos com a minha comunidade. Eu dou a minha vida por eles! São os meus filhos."

Ao fim de seu discurso, Cariúcha disse que "p*tinha safada" não é um xingamento, mas sim uma gíria.

