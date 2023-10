Vaca surpreende Jenny e Yuri: 'Cagou na cabeça do bezerro'

Durante o trato com a vaca em A Fazenda 2023 (Record), o animal fez cocô, que caiu na cabeça do bezerro. Jenny e Yuri estavam cuidando de ambos e se surpreenderam com a situação.

Yuri: "Vish, cagou na cabeça do bezerro..."

Jenny: "Cagou?"

Jenny: "Só porque falei que você era boazinha você vai e me caga tudo aqui."

Após limpar as fezes do animal, a peoa desabafou com Cezar Black e ressaltou que a limpeza era a "parte mais difícil por ter enjoo".

