Última temporada de 'The Crown' será dividida em duas partes; veja teaser

Em sua última temporada, a série retratará os acontecimentos de 1997 a 2005, época do mandato do primeiro-ministro Tony Blair (Bertie Carvel).

A primeira parte focará no relacionamento entre a princesa Diana (Elizabeth Debicki) e Dodi Fayed (Khalid Abdalla) até a morte trágica do casal em um acidente de carro em Paris.

Já a segunda parte mostrará as repercussões da morte de Diana na vida da família e da monarquia, além do casamento de Charles (Dominic West) e Camilla Parker Bowles (Olivia Williams) e o início do relacionamento entre William (Ed McVey) e Kate Middleton (Meg Bellamy).