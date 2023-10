Sandy 'casamenteira': fã pede a mão do namorado durante show da cantora

Com o público animado, que não parava de aplaudir, um dos rapazes falou para o outro, com voz projetada pelo microfone: "Igor, amor da minha vida. Na minha vida eu não me encaixo sem você. Casa comigo?", perguntou ele, mostrando a aliança de noivado.]

Os fãs elogiaram o gesto de Sandy, após uma recente separação de Lucas Lima, com quem viveu ao longo de 24 anos.

"Gente, que lindo esse momento, além desse lugar maravilhoso", comentou um fã de Sandy, por meio do Twitter. "Sessão fofura", disse outra pessoa. "Sandy casamenteira", brincou um usuário do X.

Divórcio

Sandy e Lucas Lima anunciaram o divórcio em 25 de setembro. O ex-casal dividiu o palco numa das apresentações da cantora, em Lisboa, na última sexta-feira (6).

Ambos os artistas garantem que o término foi amigável e eles mantêm os laços de afeto.