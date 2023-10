Quem é cantor suspeito de matar e carbonizar corpo de dentista em SP?

O cantor sertanejo João Vitor Malachias, 40, principal suspeito de matar a dentista Bruna Angleri, 40, encontrada carbonizada dentro da própria casa no dia 27 de setembro, foi preso na noite do último domingo (8) próximo a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O UOL confirmou a informação. O crime ocorreu no fim de setembro no Distrito Industrial, em Araras (SP), a 171 km de São Paulo.

João namorou Bruna durante sete meses e não aceitava o fim do relacionamento, segundo familiares da vítima. Procurado pelo UOL, o advogado de João Vitor, Wagner Moraes, disse que a defesa "vai se manifestar exclusivamente nos autos, uma vez que o processo encontra-se em segredo de justiça"