Rachel e Lucas dizem que Radamés ficou deslocado: 'Completamente perdido'

Em papo na casa da árvore em A Fazenda 2023 (Record), peões refletiram sobre o comportamento de Radamés e destacaram que está perdido.

Para Rachel Sheherazade e Lucas Souza, o jogador de futebol está desnorteado no jogo.

Rachel: "Eu vejo o Radamés um pouco perdido."

Lucas: "Ele está bem perdido."

Rachel: "Porque ele se decepcionou com a Márcia."

Lucas: "Ele está completamente perdido."

Rachel: "Ele está vendo a resposta do público ao jogo do grupão [dos crias], ele não concorda com esses barracos, ele não gosta dos barracos."

Lucas: "Ele ficou deslocado."

Rachel: "Ficou meio deslocado."

André: "Mais ou menos, gente."

Rachel: "Acho que é por isso que ele deve estar se juntando com o pessoal do Paiol. Digo assim, que está perdido em relação ao grupão. Porque eles não estavam bem unidos?"

André: "Estavam..."

