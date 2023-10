Quem é Alessandra Scatena? Ex-assistente de Gugu já namorou apresentador

Alessandra Scatena, 48, ex-assistente de palco de Gugu, esteve no 'Domingão com Huck' dividindo o palco com João Augusto Liberato, filho do apresentador, com quem namorou por 9 meses.

O romance aconteceu durante a década de 1990. A informação já foi confirmada por ela em diversas entrevistas.

Ao longo de 12 anos, ela trabalhou ao lado de Gugu no "Domingo Legal", onde ficou até 2001.