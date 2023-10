Pasin: Huck acerta em trazer formato pra programa parecido com o SBT

No último domingo, 8, o Domingão com Huck, Globo, surpreendeu com a presença de João Augusto Liberato e João Guilherme Silva, filhos respectivamente de Gugu Liberato e Faustão. Com o quadro Batalha do Lip Sync, o programa tem cada vez mais adotado o estilo de auditório bem parecido com cases de sucesso dos anos 90.

O colunista de Splash e convidado do Splash Vê TV, elogiou o novo formato apresentado por Luciano Huck. "A Globo tá muito focado na memória, nas coisas boas que a gente viveu na TV aberta e deixando de lado aquela competição que, de repente, pode ser prejudicial. A TV Globo tá sabendo explorar essas memórias e, nesse contexto desses programas de auditório, acho que tá muito legal."

"O Luciano Huck, ele sacou isso e não é à toa ele trouxe a Lívia Andrade pro time dele. Não é à toa. Ele quer que a gente enxergue um pouco do que era os tradicionais, do que ainda são os tradicionais programas de auditório do SBT e a Lívia tem essa cara de SBT. O Luciano já tá aberto a isso faz tempo e o fim de semana foi mais um acerto dele", acrescentou.