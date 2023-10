Mulher de Roque mostra foto de assistente no hospital: 'Tá bonitão'

Janilda Nogueira, mulher de Roque, 86, revelou que o assistente de palco de Silvio Santos apresentou melhoras. Ele está internado há uma semana, com Covid-19.

Nas redes sociais, ela postou uma foto do marido na cama do hospital São Luiz, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo.

"Uma semana hoje. @roquesbt com esta carinha boa. Amanhã, se Deus quiser, bora pra casa. Queremos agradecer, primeiramente, a Deus. Agradeço a todos aqueles que se preocuparam com ele, que oraram e nos mandaram mensagem nos dando força. Só tenho que agradecer, nosso muito obrigado. De coração", escreveu na legenda.