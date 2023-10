Fotógrafo de famosos, cineasta: quem é o novo namorado de Mel Lisboa?

O namorado de Mel Lisboa usa as redes sociais para compartilhar registros de ensaios fotográficos. O rapaz já trabalhou com nomes como Maria Bethânia, José Loreto, Paulo Gustavo, Xuxa e Fábio Assunção.

Um dos trabalhos mais recentes como fotógrafo foi um ensaio durante as gravações da novela "Todas as Flores" (Globoplay). Há registros de imagens com Caio Castro, Regina Casé e Letícia Colin.

André atuou como cineasta em algumas produções, como "Pandemonium" (2023), "Travessia" (2023), "O Peixe" (2021) e "Uma Garota Chamada Marina" (2019).

Ele também dirigiu o curta "Tônia, A Diva no Espelho". A produção é uma homenagem à atriz Tônia Carrero, que marcou a história da dramaturgia brasileira com inúmeros trabalhos no teatro, no cinema e na televisão.