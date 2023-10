Jojo Todynho rebate seguidora que a quer usando 38: 'Ninguém vai ver'

Jojo Todynho, 26, perdeu a paciência com uma seguidora que pediu para vê-la usando a numeração 38 em suas roupas.

Nos stories, a cantora abriu uma caixinha de perguntas e reagiu com caras e bocas no pedido: "Quero ver você no 38. Torcendo por você aqui, beijo", escreveu a seguidora.

A influencer enfatizou que este não é seu objetivo e que busca com um estilo de vida mais saudável.