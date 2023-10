'Homofóbico', 'podre' e 'sujo': os xingamentos do Ferra Peão em A Fazenda

Na noite de domingo (08), aconteceu, em A Fazenda 2023, mais uma dinâmica de discórdia. O jogo da vez foi o Ferra Peão, atividade clássica do reality, onde cada participante tem que 'ferroar' outro peão.

Veja as escolhas dos peões e as principais falas do Ferra Peão:

Jaquelline escolheu Yuri: "Quando eu ganhei o chapéu de fazendeiro muita coisa mudou. Percebi que muitas pessoas começaram a querer me abraçar mais, um sorriso, um olhar".

Márcia Fu ferroa Simioni: "O meu erro foi ter perguntado para a Simioni antes. Se eu fosse íntegra, eu teria ido direto falar com a Jaquelline. Então eu confiei em você e eu perguntei a você 'deixa eu falar com ela, vamos falar com ela'".

Radamés chamou Nadja: "De verdade, de todo meu coração, hoje eu não tinha nenhum motivo real para dar uma ferroada em alguém. Eu tô colocando você Nadja por causa de jogo".

Henrique ferroou Lucas: "Vi que estou no seu radar".

Kally foi em Márcia Fu: "Que eu estava fofocando, falando que Cariúcha estava espalhando que ela [Simioni] não precisava do prêmio. No qual, não foi isso que aconteceu. E eu fui envolvida em uma briga e eu não gosto de me envolver em briga. Quando eu tenho uma coisa pra dizer, eu chego e falo. Então isso me doeu muito e é por isso que eu vou ferroar a senhora".

Márcia Fu e Kally se exaltaram e a jogadora gritou que não quer ser chamada de senhora: "Você tá me chamando de senhora, eu não gosto! Já vou falar pra todo mundo aqui, eu posso ter 54 anos, mas eu não quero que ninguém me chame de senhora, tá combinado? Do mesmo jeito que você grita, eu também sei gritar!"

Jenny ferroou Fu: "Anda rebolando pra lá pra cá, depois coloca sua botinha. O Brasil tá vendo, o PlayPlus tá aí 24 horas! Você se faz de coitada! Arrastando chinelo no quarto, quem tá com pé machucado não arrasta chinelo". Márcia retruca: "Podre por dentro!"

Lilly escolheu Nadja: "Alguém que não tenho muita troca, muita conversa. Pessoa muito bacana, mas não se abre muito".

Yuri ferroa Jaquelline: "Me incomodou muito ter feito a punição e não ter pedido desculpa. Isso me incomoda muito de você ficar falando com as pessoas e querendo aparecer".

Cariúcha chama Black e confessa que foi ela quem combinou com Laranjinha sobre o programa Hora do Faro: "Quem combinou o negócio com o Laranjinha fui eu".

Cariúcha grita com Black após o peão afirmar que ela foi homofóbica com Lucas: "Lava sua boca pra falar das minhas gays. Eu adoto gays, tiro mulheres trans da rua. Sou rainha da diversidade. Sujo! Você não sabe da minha história!"

Tonzão para Jenny: "Eu trouxe camisetas dessas pessoas, Marcinho, Lacraia, e você disse que eu não represento essas pessoas. Foi através dessas pessoas que eu vi luz na minha vida. O funk me deu uma história linda de vitória! Respeita minha história!"

WL ferroa Lucas: "Não tenho desavença com ninguém, tem uma pessoa que não converso e não troco. Então eu vou jogar no Lucas".

Shay escolheu Márcia: "Meu sentimento essa semana é decepção, estou decepcionado com coisas que a Márcia falou".

Cezar chamou Cariúcha: "Não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa tóxica".

Lucas ferroou Tonzão: "Eu só não toquei o sino pois eu tenho um objetivo maior. O pessoal criou uma imagem que eu sou maldoso, que eu sou jogador. Nem se uma pessoa tivesse matado aqui dentro, justifica o que fizeram comigo".

Cariúcha vai para cima de Lucas: "Lá fora o maior homofóbico é você. Lá fora a gente conversa nos tribunais".

Rachel falou para Cariúcha: "De fato, essa semana ela veio me pedir desculpa por ter me chamado de vadia. Mas em nenhum momento você me pedir desculpa pelo que acho mais grave, que foi uma acusação de racismo. Não sou ingênua a achar que com isso você realmente se arrependeu, acredito que isso é mais uma retratação com o público".

Alicia ferroa Nadja: "Ela falou que eu sou falsa por falar com a Jaquelline porque ela é fazendeira. Eu não sou falsa, o Brasil vai ver. A Nadja sempre usa situações para se colocar como vítima e atacar os outros. Você é uma pessoa que tem um jogo pobre".

Simioni escolhe Márcia: "Eu não tenho nenhum motivo para te ferrar, até porque não partiu de mim essa fofoca e conversa fiada"

André chamou Tonzão: "Simplesmente porque me declarou seu concorrente direto"

Sander ferroa Márcia: "Muito mandona"

Nadja escolhe Alicia: "Ninguém nunca tinha me chamado de filha da p*. Eu estou aqui pela minha mãe".

Durante transmissão do jogo da discórdia no PlayPlus, a exibição foi cortada em todos os sinais de transmissão do serviço de streaming. Na tela, aparecia apenas o logo do reality show com os dizeres "voltaremos em instantes". Assim, a dinâmica não foi exibida na íntegra para os assinantes.

