Jenny Miranda explica por que bateu sino para sair de A Fazenda

Após tocar o sino para desistir de A Fazenda 2023 (Record), Jenny Miranda foi consolada por Alícia x e Lilly no quarto da sede após as câmeras do PlayPlus voltarem à mostrar os peões.

A influenciadora explicou os motivos que a fizeram querer deixar o reality. "Tô com saudade de casa, do Fábio, preocupada com o Enrico. Se ele está me vendo. Se ele acha que eu abandonei ele", desabafou.

Alícia a consolou: "Certeza que ele está te vendo".

Lilly também deu força. "Você sabe o seu limite, mesmo a gente querendo que você fique".

O que aconteceu?

Uma pequena confusão se instaurou na sede: Jenny Miranda bateu o sino para desistir do programa.

Radamés chegou à área externa, quando os peões contaram o acontecido.

Márcia Fu: "A Jenny bateu o sino para ir embora! Mas nós tentamos dar uma força".

O ex-jogador de futebol perguntou se ela havia saído mesmo, e os peões explicaram que não.

Márcia Fu: "Eles conversam com ela ainda, não é assim".