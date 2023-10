Jenny e Márcia Fu pedem desculpas uma a outra em A Fazenda 2023

Após uma treta na noite da última sexta-feira (06), Jenny e Márcia Fu pediram desculpas uma a outra no início da noite na sede de A Fazenda 2023 (Record).

Márcia Fu: "Quero que você saiba, em meu coração, que lá fora a gente vai poder conversar. independente de jogo ou não. Não desejo te ver chorando e nem no chão, isso é do meu coração. Não desejo que ninguém aqui esteja chorando ou se sentindo tão mal como eu estou me sentindo".

Jenny também se desculpou com a peoa. "Peço desculpas também, não quis te ofender, tentei ser o mais educada possível, mas a gente se exaltou. Se eu te ofendi por alguma coisa lá fora também, não foi minha intenção".

Acho que independente de qualquer coisa, estava todo mundo à flor da pele e todo mundo tem que tomar cuidado com as palavras, como a gente coloca para outras pessoas. Jenny Miranda

Márcia: "Desculpa ter te chamado de podre. Você não é podre."

