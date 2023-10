Ísis e Giovanni são irmãos? Teste de DNA surpreende casal em Elas por Elas

O triângulo amoroso envolvendo seus pais acabou criando uma crise ainda maior. Adriana revelou a Ísis que Jonas pode ser o pai que ela nunca conheceu, e fez a jovem ativista entrar em parafuso.

Desesperada com a possibilidade de o amado ser seu irmão, Ísis desistiu de iniciar um namoro e fez um plano mirabolante para conseguir uma amostra do DNA de Giovanni. Sem que o rapaz soubesse, ela deu um jeito de entrar em sua casa para pegar um fio de cabelo e levá-lo ao laboratório.

O término de Ísis deixou o rapaz frustrado e praticamente o empurrou para Cris (Valentina Herszage), que insistia em ter uma chance com ele. Ao descobrir que o amado ficou com sua rival, Ísis finalmente revelou o motivo de ter acabado com a relação.

Em cena prevista para ir ao ar nas próximas semanas, o resultado do teste de DNA finalmente sairá. Isis ficará surpresa com o que verá e sairá correndo para contar.

Ao reencontrar Giovanni, Ísis revelará que os dois não são irmãos e podem finalmente ficar juntos. O rapaz ficará radiante e a tomará em seus braços - para desespero de Helena e Cris, que farão de tudo para separar os dois pombinhos novamente.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.