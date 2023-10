'Aula sobre o mito sogra': Por que reality da Netflix vai mexer com você?

Imagine você isolado em uma ilha com a sua sogra? É um sonho ou um pesadelo? A Netflix lança, oficialmente, nesta segunda-feira (9) o reality show "Ilhados com a Sogra". A atração promete "entregar tudo do bom e melhor do universo dos realities" com um experimento inédito de genros e noras com a sogra.

Apresentado por Fernanda Souza, o reality show reúne seis casais em uma ilha deserta para a disputa do prêmio de R$ 500 mil. O que eles não imaginavam é que a sogra entrará no jogo não só para uma dinâmica, mas, sim, para formar dupla com seu genro ou nora. Enquanto isso, os filhos e filhas assistem tudo em outro ponto da ilha.

Qual a chance de um game com sogra e genro/nora não terminar em caos?