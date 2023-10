Irmã de Márcia Fu analisa trajetória de peoa: 'Desenvolveu uma defesa'

Uma das peoas de A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu tem chamado atenção dos que assistem o programa e é um dos nomes mais comentados da 15ª temporada do reality show rural. Na última sexta-feira, a peoa entrou em atritos com Jenny Miranda e Kamila Simioni.

Cida, irmã da participante, conversou com Splash sobre a trajetória da ex-jogadora de vôlei no reality.

Confira:

Cida acredita que as atitudes de Márcia dentro da casa são uma reação. "A Márcia é uma menina que veio desde os 15 anos na seleção brasileira [de vôlei] e ela desenvolveu uma defesa. Isso tem que ser bem colocado. A pessoa, quando é atacada, vai e defende. Não tem como. Não é de outra forma. Foram muitos anos na seleção, dos 15 aos 30, e foi uma vivência maravilhosa".

"Dentro da casa, são relações humanas. Pessoas diferentes. A pessoa desenvolve uma defesa. Ela tem uma personalidade muito forte", pontuou.

Ela conta que, mesmo que os anos de seleção de Márcia a tenham ajudado, ela não se preparou para o programa. "Ela tem essa bagagem, mas ela foi de peito aberto para o programa. Ela não se preparou, de tipo, estudar. São várias situações que a pessoa passa. Ela foi ela. Ela, Márcia. De peito aberto a procura de uma vida melhor para o filho que ela cria sozinha e com Deus. Ela foi Márcia, Márcia. Não tem máscara, não tem armação, ela, Márcia, procurando melhoras pra vida dela. Ela recebeu o convite, passou numa entrevista e foi. E, claro, tá contando com amigos. Ela teve uma pequena conversa sobre o que seria lá dentro, que ela coloca em prática".

A irmã de Márcia conta como a família reagiu ao convite. "Ficamos felizes porque ela tem 54 anos, está fora da mídia há uns 20 e demos total apoio. Da família, ela teve total apoio, da maneira que for. É uma menina guerreira e tá ali, sofrendo ataques racistas de todas as formas, uma coisa muito triste. Ela já passou por isso em seleção, já passou por muita coisa. Uma coisa triste pro nosso Brasil. Somos negros, mas somos pessoas também, isso é uma coisa que é triste, mas existe, é a realidade".

Cida também diz o que as pessoas podem esperar da peoa. "Podem esperar dela uma vontade de vencer, de lutar, de com unhas e dentes, aprimorar, sair vencedora, mostrar pras pessoas que ela tá ali lutando por uma vida melhor pro filho, o futuro dele. Ela é a mais velha da turma e ela puxa força da fé dela, da coragem, porque corajosa, essa Márcia é. E as pessoas que não a conhecem, deem uma chance a ela que ninguém vai se arrepender. É uma menina guerreira, que merece essa chance que foi dada a ela".

Ela conta ainda que Gabriel, filho de 11 anos de Márcia, tem visto pouco da participação do programa. "Eu estou apartando o Gabriel, pela idade dele. Ver o mínimo possível. Ele está sob minha responsabilidade e quase não deixo ele ver muita coisa, pela própria idade. É uma criança. Ele brinca, estuda, tem o futebol e tem a família, o aconchego com ele, estamos todos aqui apoiando por ela, porque ele é a vida dela. Quando ela foi, ela disse: 'vocês estão ficando com a minha vida'. Ele mata a saudade umas horinhas que a gente coloca e mais nada".

"Acho que ela está se saindo bem. São várias fases do jogo, hoje as coisas tão de uma forma, amanhã de outra. Ela é uma menina do bem, puxa as pessoas pra fazer exercício, prestativa, humana. Deem uma chance a ela que vocês não vão se arrepender. O coração dela é do tamanho dela, 1 metro e 86", analisa.

Cida finaliza apontando o que diria a Márcia dentro da casa. "Sabedoria, minha irmã. Sabedoria, que Deus está com você".