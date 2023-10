Cezar Black detona peoa: 'Fez homofobia e acusou injustamente de racismo'

Na piscina da sede de A Fazenda 2023 (Record), Cezar Black e Márcia Fu conversaram sobre Cariúcha.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O ex-BBB criticou as atitudes da cantora. "Ela fez homofobia, acusou alguém injustamente de racismo, chamou Rachel de vadia, chamou Lucas de vagabundo, de p*tinha barata".

Márcia Fu: "E você tentou avisar ela antes".

Black: "Avisei várias vezes. Falei, 'não chame Lucas de vagabundo', nem ninguém, isso não é coisa que se fale pra outro. Eu não me incomodo com o que ela fala, porque ela é assim. Ela mente pra tentar te colocar em uma coisa que você não fez. É o jeito dela pra tentar se proteger, em forma de mentiras".



"Assim como dizer que sou machista. É o mecanismo dela, de se defender atacando com mentiras. Por isso fico tranquilo, pleno", comentou.