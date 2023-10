Celso Portiolli afirma que Silvio Santos abriu uma poupança para Maisa

Celso Portiolli, 56, em apresentação no seu podcast PodC:

Apresentador contou sobre o cuidado que Silvio Santos tem com as pessoas com quem trabalha. "O Silvio me aconselhou muito de como ser organizado com as coisas, com o dinheiro", disse ele.

Em seguida, Portiolli contou sobre a dedicação com Maisa: "E as coisas que eu fico sabendo como ele cuidou da Maisa, por exemplo, de tudo", contou.