Cariúcha reclama de perrengue na Baia, mas diz que 'aguentou coisa pior'

Na cozinha de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha desabafou sobre os perrengues de dormir na Baia. No papo com Henrique, a cantora relembrou das dificuldades que já vivenciou.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Segundo a peoa, "já aguentou coisa pior" fora do reality rural e antes da fama.

Cariúcha: "O Shay não parava: 'Isso aqui não foi feito para mim. Meu pé não cabe na cama'. E o cavalo peidava, peido fedido. Um fedor. Vou botar a calcinha para sair."

Cariúcha: "Vou nada, já aguentei coisa pior. É só questão de costume."

Henrique: "É, a primeira noite que assusta demais, depois vai acostumando."

Cariúcha: "A minha irmã deve estar falando: 'tu já dormia no chão, no cimento puro'. Acontece que eu dormia no chão, no cimento puro, na época dos meus perrengues."

Cariúcha: "Depois a vida melhorou, o meu quarto é aquela cama king [size], ar-condicionado, meus travesseirinhos com penas de ganso, meu cobertor delicioso com penas de ganso."

Henrique: "F*da é isso, acostumar, conhecer a vida boa."

Cariúcha: "Eu me acostumei, agora voltar para a vida do perrengue é difícil."

Antes de entrar no assunto de dificuldades, também chegou a comparar o BBB com A Fazenda. Com Simioni, também já havia comentado que o programa da Globo era "bem mais fácil".

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais amado após eliminação de Laranjinha? Resultado parcial Total de 1595 votos 9,97% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 14,17% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 1,57% Cariúcha imagem: Edu Moraes / Record 3,70% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 0,38% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 1,94% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 0,25% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 1,00% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record Kamilla Simione imagem: Edu Moraes / Record 0,25% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 13,23% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 0,63% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 19,37% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 31,66% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 0,25% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 0,19% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 0,31% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,56% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 0,56% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1595 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados