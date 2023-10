Cariúcha desabafa sobre tretas em A Fazenda: 'Vontade de sair correndo'

Enquanto cuidavam das obrigações da sede no fim da manhã de hoje em A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha e Radamés conversaram sobre as muitas tretas que tem acontecido no reality.

Cariúcha: "Essas brigas desgastam muito! Mentalmente. Dá vontade de sair correndo"

Radamés concordou. "Tem hora que dá, vontade de sair daqui, ir no banheiro, cozinha. Vai passando o tempo, você acha que acabou... Não é fácil não mentalmente".

Cariúcha: "Agora imagina eu, que sou atacada por um monte de gente. Você ainda nem é atacado. Eu às vezes nem tô em confusão, as pessoas criam a confusão e me bota no meio."



Radamés: "Quem não tiver mentalmente preparado aqui, surta, erra no jogo."

Cariúcha concordou e disse que se encaixava nessa categoria.