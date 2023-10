A Fazenda: Cezar Black conta reação ao ver seu número de seguidores pós-BBB

Em uma conversa com Henrique e Kally na piscina da sede de A Fazenda 2023 (Record) na tarde de hoje (09), Cezar Black disse ter ficado decepcionado com um detalhe ao sair do BBB 23 (Globo).

O enfermeiro comentou que esperava ter saído com mais seguidores. "Saí com 1.2 milhões. Achei que ia ser mais".

Black explicou que se decepcionou porque, em outras edições, esse número era mais alto. "Porque nas outras edições o pessoal saía com 7, 8 milhões... eu falei, caralh*, só isso?"

"Eu saí até meio mal, pô 1 milhão... fui uma merda então", disse, rindo.

Na sequência, ele contou que viu quantos seguidores os demais participantes ganharam e descobriu que essa foi a média de sua temporada.

