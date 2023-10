Bia Miranda debocha após mãe tocar sino para sair de A Fazenda: 'Joguinho'

Durante a noite de segunda (9) em A Fazenda 2023 (Record), Jenny Miranda bateu o sino para sair do reality global, foi o que Marcia Fu contou para alguns peões.

Instantes depois, Bia Miranda, filha de Jenny, usou seu perfil no Instagram para comentar o caso, classificado por ela como 'joguinho'.

A ex-peoa começou dizendo que "conhece a peça" e que não aguentava "ficar com a boca fechada": "Ela só fez isso por ter um com raiva dela, outro tá com raiva dela. Ai ela vai e faz isso, o pessoal vai se sensibilizar com ela, ficar com dó, vai conversar com ela, não vai ser mais rivais, ela vai ser amiga de todo mundo e ninguém vai votar dela", pontuou.

Com a roça chegando, o pessoal não vai votar nela, ela já fez amizade com geral, sem pedir desculpa pra ninguém. Ela só fez esse joguinho dela e ainda vez um VTzinho. Bia Miranda