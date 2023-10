Após tiro, Aline se enfurece e cospe na cara de Irene em 'Terra e Paixão'

Nos próximos capítulos do folhetim, Aline será vítima de mais uma provocação da vilã. Ao cruzar com a viúva, Irene não perderá a oportunidade de esfregar o golpe em sua cara, mas acabará levando a pior.

"Ora, ora, que prazer encontrar você, Aline. Como vão as coisas? Espero que você já esteja mais conformada. Você foi tão tola... Achar que poderia enfrentar o Antônio La Selva! Meu bem, você deveria ter vendido as terras, logo depois da morte do seu marido. Vamos ver se agora você aprende que o mundo é dos mais fortes".

Irene

Aline deixará claro que não baixará a cabeça para a família La Selva e que pretende dar o troco. A vilã, no entanto, vai debochar da atitude seguirá provocando-a.

Irene: "Não tenho medo de pessoas insignificantes como você e a sua família. Aprenda, minha querida: nós, os La Selva, somos gente de bem, e vocês são só uma gentinha."

As palavras da vilã vão enfurecer Aline, que não deixará barato. A mocinha irá cuspir na cara de Irene e deixará a mãe de Petra (Debora Ozório) horrorizada.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.