Comparações com o BBB, desabafo e surpresa com vaca marcam dia de A Fazenda

Entrando em sua quarta semana, A Fazenda 2023 (Record) teve um dia sem grandes acontecimentos envolvendo os 20 peões restantes no jogo, mas marcado por uma "surpresa" com a vaca da sede e comparações com o BBB (Globo).

Além disso, os peões alfinetaram rivais e desabafaram sobre tretas.

Confira:

Surpresa com a vaca

Durante o trato com a vaca, o animal fez cocô, que caiu na cabeça do bezerro. Jenny e Yuri estavam cuidando de ambos e se surpreenderam com a situação.

Yuri: "Vish, cagou na cabeça do bezerro..."

Jenny: "Cagou?"

Jenny: "Só porque falei que você era boazinha você vai e me caga tudo aqui."

Após limpar as fezes do animal, a peoa desabafou com Cezar Black e ressaltou que a limpeza era a "parte mais difícil por ter enjoo".

Alfinetada

A Fazenda 2023: WL critica Nadja Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em desabafo com Kally e Cezar Black , WL comentou seu desânimo e sua decepção ao trabalhar com Nadja.

WL: "Levantei, saí, falei: '[Nadja] deve estar lá dentro'. Fiquei lá esperando ela."

WL: "Aí vi que ela já estava lá, cuidando do bicho."

WL: "Nem para dar um toque, f*da-se eu."

WL: "A gente ia tomar punição..."

WL: "Se tomo punição, ia ser conjunto... não tomo essa bronca, não."

Cezar: "Ela não faz questão... não fala com ninguém."

Shayan: "Pode repetir o trato hoje..."

WL: "Hoje eu só gravei, nem puxei assunto, não sou obrigado a falar com ninguém."

BBB

Cariúcha e Henrique compararam o BBB com A Fazenda. Os participantes refletiram que o programa da Globo pode levar ao cancelamento.

Para os dois, ao contrário do BBB, o reality rural não proporciona o cancelamento.

Cariúcha: "Lá, qualquer coisinha, plau, é cancelamento e tal."

Henrique: "[No BBB, a produção] deixa dar o fuzuê, acho que aqui a gente foca mais no jogo, ali é personalidade."

Henrique: "Por mais que aqui role briga, o foco está muito no jogo."

Henrique: "Por isso acho que você não tem que se preocupar [com o cancelamento aqui]."

A dupla também comentou sobre Fred Nicácio. Cariúcha até comentou que eles são amigos e que participaram de uma parada gay.

A peoa já tinha feito uma comparação entre os programas com Simioni. Na situação, Cariúcha sinalizou que o BBB era "bem mais fácil".

Desabafo de Cariúcha

Enquanto cuidavam das obrigações da sede no fim da manhã, Cariúcha e Radamés conversaram sobre as muitas tretas que tem acontecido no reality.

Cariúcha: "Essas brigas desgastam muito! Mentalmente. Dá vontade de sair correndo"

Radamés concordou. "Tem hora que dá, vontade de sair daqui, ir no banheiro, cozinha. Vai passando o tempo, você acha que acabou... Não é fácil não mentalmente".

Cariúcha: "Agora imagina eu, que sou atacada por um monte de gente. Você ainda nem é atacado. Eu às vezes nem tô em confusão, as pessoas criam a confusão e me bota no meio."



Radamés: "Quem não tiver mentalmente preparado aqui, surta, erra no jogo."

Cariúcha concordou e disse que se encaixava nessa categoria.