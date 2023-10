A Fazenda 2023: PlayPlus sai do ar e não exibe Ferra Peão na íntegra

Na noite de domingo (08), aconteceu, em A Fazenda 2023, mais uma dinâmica de discórdia. O jogo da vez foi o Ferra Peão, atividade clássica do reality, onde cada participante tem que 'ferroar' outro peão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Durante transmissão do jogo da discórdia no PlayPlus, a exibição foi cortada em todos os sinais de transmissão do serviço de streaming. Na tela, aparecia apenas o logo do reality show com os dizeres "voltaremos em instantes".

O corte aconteceu durante uma discussão acalorada entre Márcia Fu que foi ferroada por Simioni. "Eu não tenho nenhum motivo para te ferrar, até porque não partiu de mim essa fofoca e conversa fiada", disse Kamila.

Logo após, a influenciadora afirmou que iria faltar com respeito com a jogadora de vôlei, nesse momento o sinal foi cortado. O final da treta das duas peoas não foi exibido.

O corte aconteceu por volta das 23h45 e durou 5 minutos. Após voltar, foram mostrados apenas rápidos trechos com André Gonçalves e Sander participando da dinâmica. Depois de 10 minutos, o sinal voltou ao normal e já mostrava uma treta entre Nadja e Alicia: "Ninguém nunca tinha me chamado de filha da p*. Eu estou aqui pela minha mãe".

Depois disso, logo após a meia-noite, o sinal saiu do ar novamente. Assim, não assistimos a discussão das duas peoas na íntegra.

A Fazenda 2023: PlayPlus sai do ar no meio de dinâmica Imagem: Reprodução/PlayPlus

Simioni avisou que ia desrespeitar a Márcia Fu e aí por segurança o PlayPlus saiu do ar? #AFazenda -- Chico Barney (@chicobarney) October 9, 2023