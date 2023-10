Veja quem venceu a 3ª Prova de Fogo de A Fazenda 2023

Na tarde de domingo (08), aconteceu a terceira Prova de Fogo de A Fazenda 2023 (RecordTV). Yuri saiu como vencedor e agora detém os poderes do lampião.

O campeão Yuri disputou contra Cariúcha e Lucas pelo Poder do Lampião. Apenas alguns trechos da prova foram exibidos no PlayPlus, a disputa completa será exibida no programa de segunda (09) na RecordTV.

Antes da prova, Adriane Galisteu apareceu para revelar o poder escolhido pelo público esta semana: "A formação da roça de hoje não terá resta um. Você deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidira qual dos dois é o 4º roceiro".