Sandy usa 'vestido-capa' de R$ 7 mil em show em Portugal; veja

Sandy caprichou na escolha de um look elegante e estiloso para a estreia de sua turnê pela Europa.

A cantora se apresentou em Lisboa, capital de Portugal, com um "vestido-capa" que custa US$ 1.495, aproximadamente R$ 7.700 na cotação atual.

O vestido curto da marca Alice and Olivia by StaceyBendet traz transparência e muito brilho. Para completar o look, Sandy escolheu botas de cano alto na cor preta.