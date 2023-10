'Esse é o nosso jeito': Restart é pura nostalgia no 1º show em 8 anos

A começar pela pirotecnia: a Restart não poupou na estrutura de palco e montou o show com um telão para cada integrante, máquinas de fumaça e iluminação quase digna de um show de Alok.

A entrada de Pe Lu, Pe Lanza, Koba e Thomas no palco já deu o tom do restante do show, com trechos de entrevistas antigas exibidos no telão e brincadeiras com a iluminação e as silhuetas dos quatro integrantes.

As cores, que viraram a marca registrada da banda, também não foram esquecidas. Os tons neon estavam presentes no figurino da banda e também nos looks da plateia, que tirou as calças skinny do fundo do armário para a ocasião.

A emoção também era a mesma de anos atrás — até porque, para muitos na plateia, ver a Restart ao vivo era uma dívida com o próprio passado.