'Requinte de crueldade', dispara jornalista para Laranjinha em Hora do Faro

Na noite de domingo (08), foi exibida a participação de Laranjinha, último eliminado de A Fazenda 2023, no programa Hora do Faro (RecordTV).

Darlan foi sabatinado pelos jornalistas Chico Barney, Keila Jimenez, Felipeh Campos e pela ex-peoa Lidi Lisboa. O eliminado teve a oportunidade de rever vídeos de sua participação e comentar as polêmicas que envolveram sua participação no reality show.

Laranjinha viu a reação dos peões à sua eliminação. O ator chorou ao ver WL e Yuri sofrerem com sua saída.

Questionado sobre o momento em que chamou Lucas de "fresco", ele não vê a fala como homofobia: "Não enxergo porque é fresco de mimado".

Laranjinha diz que só o grupo dos 'Crias' é visto negativamente por articular dentro do programa: "Só a articulação do grupo dos 'crias' é vista negativamente. O jogo do 'grupão' é único atacado pelos participantes".

Chico Barney questiona Darlan: "O senhor acha que o problema foi formar grupo? Essa visão que os 'Crias' ficaram aqui fora foi muito mais pelo estilo de jogar, com uma certa truculência, com o jeito que tratavam os outros, do que de fato por ser um grupo. A grande questão que talvez os 'crias' estejam sendo considerados os 'vilões' da temporada é um pouco por causa da maneira, não acha?"

Laranjinha responde que eles estavam apenas zoando: "A gente tá zoando, cara. A gente entrou em um modo de se divertir pra tirar essa parada de ser algo negativo."

Barney rebate: "Se divertir às custas dos outros", diz o jornalista. "Acontece, é um jogo de convivência", responde o eliminado rindo.

Felipeh Campos afirma que o jogo dos 'Crias' era cruel: "Diversão não, Darlan! Eu acho que a gente tá falando de um assunto mais sério, quando você fala de diversão, não teve diversão, teve requinte de crueldade".

O ex-peão esclarece que não tinha a intenção de ser cruel: "Quem tá dentro do jogo não tá vendo o que vocês estão vendo aqui fora. A gente pode ter passado do ponto, mas não era nossa intenção ser cruel. A gente zoava, como a gente zoa aqui fora, 'cria' de favela".

