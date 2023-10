Filha de Mingau posta foto com o músico no hospital: 'No tempo dele'

Isabella Aglio, filha de Mingau, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do baixista da Ultraje a Rigor, que segue internado mais de um mês após ser baleado na cabeça.

Ela postou uma foto segurando a mão do músico no hospital. "Meu pai está bem, em processo de reabilitação. Aos poucos, no tempo dele, com muita paciência", escreveu.

Isabela também agradeceu o apoio dos fãs: "Obrigada pelas mensagens e pensamentos de carinho! Seguimos em oração constante".