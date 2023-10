Mariana Rios contempla aurora boreal em viagem com namorado; veja fotos

"Quando chegamos bem no alto, num lugar onde a vista era linda, eu mentalizei com toda força e visualizei no céu o que gostaria de ver mais tarde. Passei o dia sentindo, sorrindo, escrevendo e aguardando. Anoiteceu, e pude ver as nuvens saindo do céu abrindo espaço pra muitas estrelas".

A apresentadora se deparou com o fenômeno da natureza ao acordar de madrugada.

"Estava dentro do igloo, todo de vidro, olhando a imensidão daquele céu e peguei no sono. Foi aí que acordei na madrugada, do nada, e ao abrir meus olhos não acreditei no que vi. Mais um sonho realizado. Ela coloria o céu numa dança perfeitamente sincronizada. Que presente! Obrigada Deus por isso e por tanto! Basta Sentir!".