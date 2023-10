Pioneiro do trance e fã do Osho: quem é o pai de Alok que está em bunker

Ele escolheu os nomes dos filhos por recomendação do polêmico guru Osho. Antes do nascimento dos gêmeos Alok e Bhaskar, o então casal fez uma viagem à Índia, onde se encontraram com o guru espiritual Osho, líder do movimento religioso Rajneesh — o mesmo que gerou controvérsia no documentário "Wild Wild Country" (2018). Além do nome dos filhos, ele também sugeriu os nomes artísticos dos pais.

Juarez começou a trabalhar com música nos anos 80. Antes de explorar a música eletrônica, teve uma banda de rock chamada Primeira Pedra. No final dos anos 90, passou a remixar vinis e produzir videoclipes de rap.

No réveillon do ano 2000, fundou com Ekanta o festival Universo Paralello. A primeira edição durou aconteceu em Alto Paraíso de Goiás e reuniu 700 pessoas por três dias. Hoje, o evento é conhecido como o maior festival de cultura alternativa da América Latina: acontece a cada dois anos na virada do ano na Bahia, dura uma semana e tem um público de cerca de 30 mil pessoas.

No momento, ele se encontra num bunker em Israel. No X (ex-Twitter), Alok atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pai: "Ele está seguro em um bunker aguardando direcionamento para retornar ao Brasil".