Jojo Todynho relata ter sofrido racismo em Miami: 'Dinheiro não me isenta'

Jojo Todynho voltou às redes sociais na manhã deste domingo (08) para falar sobre as mensagens que recebeu após contar que um homem tentou filmar suas partes íntimas no supermercado e contou que sofreu racismo no aeroporto de Miami no passado.

Jojo contou ter filmado tudo à época, mas não compartilhou. ""Vocês acham que eu estou querendo fama, querendo me aparecer, com algo que é tão sério?. Eu passo diversos tipos de situações diariamente. O fato de eu ter dinheiro não me isenta de nada não. Eu ser uma pessoa pública não me isenta de nada. Eu sofri racismo no aeroporto em Miami. Tenho todos os vídeos, fotos, tudo. Não postei pra ninguém. Porque eu sabia que ia falar que estava querendo aparecer, mídia".

Ela relatou como tudo aconteceu. "Eu estava na fila da classe executiva e a mulher veio me perguntar se eu estava na fila certa. Eu não falo inglês, quem traduziu foi uma brasileira que comprou minha briga.