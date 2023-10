João Silva elogia João Augusto no Domingão: 'Cara maravilhoso'

"Duelo histórico. Eu estava ansioso por essa batalha", disse Luciano antes do início da batalha.

"Quando a gente teve essa ideia, nunca achei que ia ao ar e que ia dar certo, mas deu. Eu tô muito feliz. Isso pra mim tem enorme simbologia e significado", completou.

Antes da batalha começar, o programa ainda exibiu um retrospecto da trajetória dos dois, inclusive com o momento marcante, onde os dois conversaram ao vivo um com o outro em uma interação inédita até então.

Gugu e Faustão marcaram os domingos da tv brasileira com a briga pela audiência do Domingo Legal contra Domingão do Faustão, nos anos 90 e 2000. Também é a primeira vez que João Silva aparecerá no programa que foi comandado por seu pai, antes de Luciano Huck.

O herdeiro de Fausto Silva ganhará um programa em breve na Band. O filho de Gugu também já demonstrou o desejo de seguir a carreira do pai.