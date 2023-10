João Liberato chora no Domingão e recebe mensagem da mãe, Rose Miriam

Participante da Batalha do Lip Sync do Domingão com Huck (Globo) deste domingo (08), João Augusto Liberato se emocionou após homenagear o pai e chorou.

O jovem dublou "Meu Pintinho Amarelinho" e fez uma apresentação do grupo KLB, como se estivesse no Domingo Legal (SBT).

"Luciano, foi muito difícil. Até hoje é difícil assistir vídeos do meu pai, tive que ver vários. É muito difícil, muita emoção, muita tristeza, muita saudade lembrar do meu pai. Só quero agradecer a oportunidade que você me deu de honrar ele", disse João, chorando.